南灣聖荷西一名男子,涉嫌在網上跟蹤多名同事,包括寄出涉及威嚇內容的電郵,早前被警方拘捕,警員在其家中起出多支槍械及子彈。

43歲疑犯Bryan Velasquez之前受僱於一間建築公司,今年4月,警方接獲舉報,指Velasquez在網上跟蹤多名同事,行為包括在社交媒體發送他拿槍的照片,及向同事寄出帶有威嚇及粗言的電郵,他被指知道多名同事的住處,及熟知他們的日常行蹤。

當局調查後,發現Velasquez擁有多枝槍械,調查探員其後與Santa Clara縣地檢署會作,向Velasquez發出拘捕令,起訴他跟蹤重罪,並申請禁制令沒收他擁有的槍械。

聖荷西警局於5月19日將疑犯拘捕,起出多枝手槍,包括兩枝AR攻擊型來福槍、數百輪子彈、防彈衣和鬼槍等。

