紐森警告加州居民如不節約用水 或實行全州制水措施（視頻）

加州州長紐森警告,如果加州居民不努力節約用水,州府將考慮實行全州制水措施。

加州今年1月到3月正值雨季,可是降雨量是近百年來最少。

雖然州長紐森去年7月呼籲全州居民自願節約用水15%,可是今年3月的數據顯示,加州居民用水量較去年同期增加近2成。

紐森本來容許各地水務局有彈性地自行制定限水政策,但未達到理想的節約用水目標。

紐森週一在首府沙加緬度與加州大型水務局的負責人開會,要求各水務局務必實行更嚴厲的限水措施,否則州府將會在短期內在全州強行制水。

週二州水資源局將投票決定禁止在全州商業、工業以及機構用地的裝飾草坪澆水,州府指出,加州正步入乾旱的夏天,供水量因為極端天氣將較正常少2成,州府呼籲加州居民節約用水,包括淋浴時間不超過5分鐘,避免浸浴,減少戶外澆水,不要用水清洗室外地方,改為用掃帚,洗衣機和洗碗機盛滿才開機。

大家可瀏覽Saveourwater.com網站參考節約用水的方法。

