專家指猴痘傳染性比新型肺炎低 民眾不需太擔心（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

對於美國與歐洲近日出現猴痘個案，傳染病學專家陳子平教授指出，猴痘傳染性比新型肺炎低，現階段民眾不需要太擔心。

猴痘已經存在幾千年，源自西非與中非，主要通過小動物傳播，例如是猴子，受感染後會有發燒、肌肉痛等症狀，之後會有全身蔓延的皮疹。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家陳子平教授指，根據對猴痘的認識，今次是猴痘首次於多個地方出現，而於非洲以外發現亦頗罕見，他指可能是因為病毒變種造成人傳人，儘管如此猴痘的傳染性遠比新型肺炎低。

陳子平教授說：「如果將病毒的傳染性排行，排最低會是猴痘、然後天花，然後是流感，排最高的是新型肺炎及麻疹。」

他指一個猴痘患者，通常只會傳染予一個人，甚至完全不會傳染。

他又指，即使加州未來可能會有零星案例，市民不用太擔心，因為根據過去於美國的案例，病人沒有接受特別治療就自我痊癒，即使情況變差，亦有足夠藥物能治療猴痘，但過去的病例就未有需要使用藥物。

陳子平教授說：「根據我對猴痘的了解，我認為問題不大，我不會改變我的行程，也不會改變與他人接觸的模式。」

他指患上猴痘的原因，包括接觸受感染的動物，經體液傳播，及最罕見經飛沫傳播，而需要與患者於6呎內接觸，超過3個小時才會有機會傳染。

他指市民現階段只需要了解患有猴痘的徵兆，若果身邊有患者要向政府通報，重申毋須改變任何生活習慣。

就算病毒變得廣泛，普通外科口罩已經足夠預防。

他強調大眾不需要害怕猴痘，呼籲無須將病毒與特定人士扯上關係。

陳子平教授說：「就好像亞裔被冠上新型肺炎的污名，大眾應該是從生物方面，分析病毒如何傳播，而不是根據病毒看似在什麼族群上較常見。」

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