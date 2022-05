專家指猴痘傳染性比新型肺炎低 民眾不需太擔心（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

對於美國與歐洲近日出現猴痘個案,傳染病學專家陳子平教授指出,猴痘傳染性比新型肺炎低,現階段民眾不需要太擔心。

猴痘已經存在幾千年,源自西非與中非,主要通過小動物傳播,例如是猴子,受感染後會有發燒、肌肉痛等症狀,之後會有全身蔓延的皮疹。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平教授指,根據對猴痘的認識,今次是猴痘首次於多個地方出現,而於非洲以外發現亦頗罕見,他指可能是因為病毒變種造成人傳人,儘管如此猴痘的傳染性遠比新型肺炎低。

陳子平教授說:「如果將病毒的傳染性排行,排最低會是猴痘、然後天花,然後是流感,排最高的是新型肺炎及麻疹。」

他指一個猴痘患者,通常只會傳染予一個人,甚至完全不會傳染。

他又指,即使加州未來可能會有零星案例,市民不用太擔心,因為根據過去於美國的案例,病人沒有接受特別治療就自我痊癒,即使情況變差,亦有足夠藥物能治療猴痘,但過去的病例就未有需要使用藥物。

陳子平教授說:「根據我對猴痘的了解,我認為問題不大,我不會改變我的行程,也不會改變與他人接觸的模式。」

他指患上猴痘的原因,包括接觸受感染的動物,經體液傳播,及最罕見經飛沫傳播,而需要與患者於6呎內接觸,超過3個小時才會有機會傳染。

他指市民現階段只需要了解患有猴痘的徵兆,若果身邊有患者要向政府通報,重申毋須改變任何生活習慣。

就算病毒變得廣泛,普通外科口罩已經足夠預防。

他強調大眾不需要害怕猴痘,呼籲無須將病毒與特定人士扯上關係。

陳子平教授說:「就好像亞裔被冠上新型肺炎的污名,大眾應該是從生物方面,分析病毒如何傳播,而不是根據病毒看似在什麼族群上較常見。」

