德州小學發生槍擊命案 14名小童和一名教師亡

德克薩斯州Uvalde市一間小學週二發生槍擊案,德州州長Greg Abbott表示,有15人死亡,包括14名小童和一名教師,還有多人受傷,槍手已死亡。

事發於Uvalde市的Robb小學,距聖安東尼奧市以西約85哩。

警方表示,槍手是一名18歲男子,名叫Salvador Ramos,警方尚未透露其行兇動機。

Abbott表示,槍手相信是被到場的警員擊斃,但調查仍在進展中,校園警方表示,槍手是單獨犯案。

暫時未知有多少人受傷,稍早Uvalde紀念醫院報稱有13名兒童被送往該醫院,另一醫院報稱一名66歲婦人重傷危殆。

Robb小學有不足600名學生就讀,班級由2年班至4年班,當局尚未透露中槍兒童的年齡。

白宮發言人指,剛結束亞洲行程的拜登總統已知悉事件,將於周二晚在白宮發言。

