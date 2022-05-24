德州小學發生槍擊命案 14名小童和一名教師亡

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德克薩斯州Uvalde市一間小學週二發生槍擊案，德州州長Greg Abbott表示，有15人死亡，包括14名小童和一名教師，還有多人受傷，槍手已死亡。

事發於Uvalde市的Robb小學，距聖安東尼奧市以西約85哩。

警方表示，槍手是一名18歲男子，名叫Salvador Ramos，警方尚未透露其行兇動機。

Abbott表示，槍手相信是被到場的警員擊斃，但調查仍在進展中，校園警方表示，槍手是單獨犯案。

暫時未知有多少人受傷，稍早Uvalde紀念醫院報稱有13名兒童被送往該醫院，另一醫院報稱一名66歲婦人重傷危殆。

Robb小學有不足600名學生就讀，班級由2年班至4年班，當局尚未透露中槍兒童的年齡。

白宮發言人指，剛結束亞洲行程的拜登總統已知悉事件，將於周二晚在白宮發言。

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