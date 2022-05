【KTSF】

南加州Riverside縣一頭吉娃娃犬被人用箭射中,被發現時頸部位置還插著箭,幸好沒有傷及重要部位,吉娃娃犬預料會康復。

Riverside縣動物管理局表示,居住在Desert Hot Springs地區的一名女子週一報警,指聽到吉娃娃犬突然慘叫,外出查看時發現牠中了箭。

中箭的吉娃娃犬只有4個月大,牠立即被帶到獸醫處,幸好沒有傷及重要器官,獸醫已為吉娃娃犬做手術將箭移走。

Riverside縣動物管理局表示,將會繼續照顧吉娃娃犬,並會為牠找尋新家。

