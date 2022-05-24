軍事衛台言論引猜疑 拜登重申對台政策不改

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美國總統拜登被追問有意出兵保衛台灣的言論，稱美方對台政策沒有改變。

在北京，中國外交部批評美方違背承諾，虛化、掏空一個中國原則。

拜登在日美峰會後稱，大陸一旦出兵台灣，美國願意軍事介入，言論再次引起外界猜疑。拜登在翌日的四方安全對話峰會後，被追問美方一直以來採取不明確表態的戰略模糊有沒有改變。

拜登說：「（總統先生，對台的戰略模糊政策是否不再存在？）不是（能解釋一下嗎？）不是，有關政策一點也沒變，我在昨天的講話中已說明了。」

拜登在一年內三次就對台政策發表跟華府過去論調不同的說法，白宮官員已即時澄清。

防長奧斯汀亦被問到美方是否有承諾出兵協防台灣，他稱政策沒有改變，會協助台灣自衛，「正如總統所說，一個中國政策沒有改變，他重申了這項政策以及我們對台海和平穩定的承諾，他亦強調了美方會按台灣關係法的承諾，提供方法協助台灣自衛。」

旁邊的參謀長聯席會議主席米利沒正面回應是否支持派兵，只表示一旦發生該情況，會向總統和防長提供意見。

台灣駐美代表蕭美琴回應稱，美方已向台方重申一貫立場，對台政策沒改變，她稱非常感謝美國政府長期以來對台灣安全的承諾，台灣重視自我防衛及台海安全，台海和平符合各方共同利益。

在北京，中國外交部批評美國玩弄文字遊戲，違背在台灣問題上所做的承諾，虛化、掏空一個中國原則，明裡暗裡慫恿支持台獨分裂活動；警告再在錯誤道路上走下去，美國最終要付出難以承受的代價。發言人強調一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞兩個中國、一中一台的紅線亦不容踐踏。

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