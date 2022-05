軍事衛台言論引猜疑 拜登重申對台政策不改

【有線新聞】

美國總統拜登被追問有意出兵保衛台灣的言論,稱美方對台政策沒有改變。

在北京,中國外交部批評美方違背承諾,虛化、掏空一個中國原則。

拜登在日美峰會後稱,大陸一旦出兵台灣,美國願意軍事介入,言論再次引起外界猜疑。拜登在翌日的四方安全對話峰會後,被追問美方一直以來採取不明確表態的戰略模糊有沒有改變。

拜登說:「(總統先生,對台的戰略模糊政策是否不再存在?)不是(能解釋一下嗎?)不是,有關政策一點也沒變,我在昨天的講話中已說明了。」

拜登在一年內三次就對台政策發表跟華府過去論調不同的說法,白宮官員已即時澄清。

防長奧斯汀亦被問到美方是否有承諾出兵協防台灣,他稱政策沒有改變,會協助台灣自衛,「正如總統所說,一個中國政策沒有改變,他重申了這項政策以及我們對台海和平穩定的承諾,他亦強調了美方會按台灣關係法的承諾,提供方法協助台灣自衛。」

旁邊的參謀長聯席會議主席米利沒正面回應是否支持派兵,只表示一旦發生該情況,會向總統和防長提供意見。

台灣駐美代表蕭美琴回應稱,美方已向台方重申一貫立場,對台政策沒改變,她稱非常感謝美國政府長期以來對台灣安全的承諾,台灣重視自我防衛及台海安全,台海和平符合各方共同利益。

在北京,中國外交部批評美國玩弄文字遊戲,違背在台灣問題上所做的承諾,虛化、掏空一個中國原則,明裡暗裡慫恿支持台獨分裂活動;警告再在錯誤道路上走下去,美國最終要付出難以承受的代價。發言人強調一個中國原則不可撼動,中國主權和領土完整不容侵犯,不得搞兩個中國、一中一台的紅線亦不容踐踏。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。