拜登指一旦中國出兵台灣 美國會軍事介入保衛台灣（視頻）

總統拜登在日本拋出震撼彈,他在回答記者提問時指,一旦中國出兵台灣,美國會軍事介入保衛台灣,白宮隨即重申美國對台政策不變,國防部長奧斯汀也指出,美國的「一中政策」不變。

拜登和日本首相岸田文雄週一在日本東京出席美日領袖共同記者會,拜登在被問到中國武力犯台一事明確表態。

拜登說:「(記者:你是否願意涉及軍事防衛台灣,如果發生(中侵台)的話?)是的,(你會?)那是我們做過的承諾。」

拜登這番發言,被視為是美國數十年來,力挺台灣最強有力和明顯的言論之一。

拜登又指出,美國支持一個中國政策,但那不代表中國有管轄權,可以進入並使用武力來接管台灣,不過他也補充表示,美國並不預期中國會這麼做。

拜登說:「我們支持一個中國政策,我們也支持過去所做的,但這並不代表中國有管轄權進入和使用武力來接管台灣,所以我們要向日本和其他國家堅定站在一起,確保不會讓這個情況發生,我的預期是,這(中犯台)不會發生,也不會有此意圖發生,而我之所以如此預期,很大因素是這世界已明確表明,這類的行動會導致其他國家的長期非難。」

白宮方面則重申,美國對台政策不變,而拜登的說法隨即引發中國方面的強烈回應。

中國外交部發言人汪文斌說:「中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對,台灣是中國領土不可分割的一部分,台灣問題純屬中國內政,不容任何外國勢力干涉,在涉及中國主權和領土完整的核心利益問題上,中方沒有任何妥協退讓的餘地,任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

中國敦促美方切實恪守一個中國原則,和不支持台獨的重要承諾在台灣問題上謹言慎行。

這是拜登上任以來首次訪問亞洲國家,分別到日本和南韓,在日本的行程重頭戲,就是和日本首相岸田文雄會晤,岸田在迎賓館為拜登舉行歡迎儀式,之後雙邊會談。

拜登指美國會致力加強日本防衛,強調兩國同盟是印太地區長期和平繁榮的基石,日美會共同應對安全挑戰,包括北韓的核和彈道導彈威脅,以及中國日漸高壓、不合乎國際法行徑。

岸田則指會多方面增加防衛力量,加強日美同盟威懾力和應對,至於美國對中國產品實施的額外關稅會否撤銷,拜登指政府內部正討論。

