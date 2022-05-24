拜登指一旦中國出兵台灣 美國會軍事介入保衛台灣（視頻）

May 24, 2022 中港台新聞, 台灣新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

總統拜登在日本拋出震撼彈，他在回答記者提問時指，一旦中國出兵台灣，美國會軍事介入保衛台灣，白宮隨即重申美國對台政策不變，國防部長奧斯汀也指出，美國的「一中政策」不變。

拜登和日本首相岸田文雄週一在日本東京出席美日領袖共同記者會，拜登在被問到中國武力犯台一事明確表態。

拜登說：「（記者：你是否願意涉及軍事防衛台灣，如果發生（中侵台）的話？）是的，（你會？）那是我們做過的承諾。」

拜登這番發言，被視為是美國數十年來，力挺台灣最強有力和明顯的言論之一。

拜登又指出，美國支持一個中國政策，但那不代表中國有管轄權，可以進入並使用武力來接管台灣，不過他也補充表示，美國並不預期中國會這麼做。

拜登說：「我們支持一個中國政策，我們也支持過去所做的，但這並不代表中國有管轄權進入和使用武力來接管台灣，所以我們要向日本和其他國家堅定站在一起，確保不會讓這個情況發生，我的預期是，這（中犯台）不會發生，也不會有此意圖發生，而我之所以如此預期，很大因素是這世界已明確表明，這類的行動會導致其他國家的長期非難。」

白宮方面則重申，美國對台政策不變，而拜登的說法隨即引發中國方面的強烈回應。

中國外交部發言人汪文斌說：「中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，在涉及中國主權和領土完整的核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

中國敦促美方切實恪守一個中國原則，和不支持台獨的重要承諾在台灣問題上謹言慎行。

這是拜登上任以來首次訪問亞洲國家，分別到日本和南韓，在日本的行程重頭戲，就是和日本首相岸田文雄會晤，岸田在迎賓館為拜登舉行歡迎儀式，之後雙邊會談。

拜登指美國會致力加強日本防衛，強調兩國同盟是印太地區長期和平繁榮的基石，日美會共同應對安全挑戰，包括北韓的核和彈道導彈威脅，以及中國日漸高壓、不合乎國際法行徑。

岸田則指會多方面增加防衛力量，加強日美同盟威懾力和應對，至於美國對中國產品實施的額外關稅會否撤銷，拜登指政府內部正討論。

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