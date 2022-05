【KTSF 朱慧琪報導】

雖然很多地方已經不再實施強制口罩令,但是鑑於疫情反彈,東灣柏克萊聯合校區宣佈,由週一起師生恢復室內口罩令。

柏克萊聯合校區總監Brent Stephens表示,是市衛生官員建議恢復口罩令,鑑於學校社區內,老師與學生感染個案增加,代課老師只能夠替補一半的缺席教師,因此,校區決定恢復室內口罩令,包括所有校內室內活動,甚至校外,而校區總監也正要求校內職員恢復以ZOOM會議,及將室內活動移至室外。

柏克萊聯合校區總監Brent Stephens說:「一套防疫措施在這次激增期間到位,包括足夠的檢測,我們正加緊向所有高年級生發送家居檢測,並要求他們在參加畢業活動前做檢測。」

而室內口罩令會維持到今個學年完結。

