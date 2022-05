【有線新聞】

世界衛生大會召開。

今次是新型肺炎爆發以來,世衛大會首次恢復以實體方式舉辦。

總幹事譚德塞表示,疫情爆發顛覆了世界,各國在這兩年間在應付疫情方面取得進展,確診人數由今年初Omicron爆發高峰顯著下降,死亡人數亦是2020年3月以來最低,但疫情肯定未完,必須將低收入國家的疫苗接種率推高至70%。

譚德塞又談到烏克蘭局勢,指兩星期前探訪當地一間受到轟炸的醫院,各國應擱置分歧、尋求和平。

譚德塞說:「我們不進則退,不合則分,不求和必招戰。我們如今至每天都有選擇,我們有選擇,總要去抉擇,我們有選擇,如今至每天應選擇健康換來和平,和平換來健康。和平,和平,和平,謝謝。」

