公民及移民服務局教大家入籍前要注意甚麼（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

公民及移民服務局週五舉辦網上會議,教大家入籍前需要注意的信息。

公民及移民服務局的講座提到,申請入籍的人需年滿18歲,並合法居留比如持有綠卡3年或5年,並必須符合在美國連續居住的條件要求。

如果離境6個月以上、1年以下就需要額外證明,而長期離開美國的申請人,其連續居住的時間可能會被視為中斷。

申請人需要有良好的品格,懂得基本英文,了解美國歷史及政府,以及效忠美國憲法。

申請人其後需要通過英語和入籍考試,同時申請人必須在移民局的轄區,或州內至少住3個月,才可在當地提出入籍申請。

如果因結婚而入籍,申請人在提交申請前,需要已經獲得綠卡達到3年,並且在3年中都具有美國公民的配偶身份。

合資格的人,第一步需要填寫N400申請表,而申請表可以選擇郵寄或網上提交,其後你會收到當局一張收據。

當局會要求收集申請人打指紋,申請人會在幾個月收到面試通知,到時申請人要親身參加面試。

面試當日需帶同面試通知文件、綠卡、護照、出生、結婚或離婚等證明文件。

移民局建議申請人到時戴口罩,及自備原子筆,如果面試合格的話,就會收到宣誓通知,申請人有機會是面試當日宣誓入籍,當場獲發公民證書。

而如果有未夠18歲的小孩,情況又會如何呢?移民局職員就指18歲以下的人士,而他們是永久居民,擁有有綠卡,在你完成宣誓當日,他們都會自動成為公民。

