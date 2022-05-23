美貿易代表戴琪沒正面回應應何時撤銷對華關稅

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美國貿易代表戴琪接受美聯社專訪，沒正面回應何時撤銷對中國貨品的額外關稅，她強調任何決定不應該影響美國長遠目標，又指即將啟動的「印太經濟框架」能有效抗衡中國在區內的影響力。

中美爆發貿易戰已經4年，兩國互相就對方商品開徵額外關稅，美國總統拜登早前指正檢討是否撤消部分中國商品關稅以紓緩通脹，財長耶倫支持，但貿易代表戴琪反對。

戴琪接受美聯社專訪時，沒正面回應何時應撤銷關稅，但指要考慮更長遠的目標，她指出：「關稅是經濟政策工具之一，而現時我們有很多其他工具在手，全都可使用，我們不能為擺脫痛苦階段，把美國置於更易受害的位置。」

戴琪稍後出訪日本見證拜登在當地啟動「印太經濟框架」，涉及供應鏈穩定、潔淨能源、稅務等範疇，她強調美國相當重視美中競爭，認為框架能有效抗衡中國在區內的影響力，即使框架中未有包括美國市場准入承諾，被部分區內國家質疑。

她表示：「我們在區內的的做法和中國的不同，重要的是美國在區內為我們的盟友帶來市場為本和開放方式合作。」

戴琪周五出訪泰國，出席亞太經合組織會議期間和台灣行政院政務委員鄧振中會面，商討加強美台經濟關係，在世貿等多邊組織合作，雙方強調會尋求加強貿易投資方法，數周後再會面商討。

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