美貿易代表戴琪沒正面回應應何時撤銷對華關稅

【有線新聞】

美國貿易代表戴琪接受美聯社專訪,沒正面回應何時撤銷對中國貨品的額外關稅,她強調任何決定不應該影響美國長遠目標,又指即將啟動的「印太經濟框架」能有效抗衡中國在區內的影響力。

中美爆發貿易戰已經4年,兩國互相就對方商品開徵額外關稅,美國總統拜登早前指正檢討是否撤消部分中國商品關稅以紓緩通脹,財長耶倫支持,但貿易代表戴琪反對。

戴琪接受美聯社專訪時,沒正面回應何時應撤銷關稅,但指要考慮更長遠的目標,她指出:「關稅是經濟政策工具之一,而現時我們有很多其他工具在手,全都可使用,我們不能為擺脫痛苦階段,把美國置於更易受害的位置。」

戴琪稍後出訪日本見證拜登在當地啟動「印太經濟框架」,涉及供應鏈穩定、潔淨能源、稅務等範疇,她強調美國相當重視美中競爭,認為框架能有效抗衡中國在區內的影響力,即使框架中未有包括美國市場准入承諾,被部分區內國家質疑。

她表示:「我們在區內的的做法和中國的不同,重要的是美國在區內為我們的盟友帶來市場為本和開放方式合作。」

戴琪周五出訪泰國,出席亞太經合組織會議期間和台灣行政院政務委員鄧振中會面,商討加強美台經濟關係,在世貿等多邊組織合作,雙方強調會尋求加強貿易投資方法,數周後再會面商討。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。