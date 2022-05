英文歌劇《紅樓夢》重返舊金山歌劇院 本台獨家專訪導演賴聲川（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

知名台灣導演賴聲川執導的英文歌劇《紅樓夢》,在暌違六年後將重返舊金山歌劇院,他如何將古典中國文學呈現在西方歌劇作品中,本台獨家進入舊金山歌劇院專訪賴聲川,並拍攝紅樓夢彩排的情況。

在極為嚴格的防疫措施下,本台獲准進入舊金山歌劇院的彩排室拍攝,戴著口罩的演員們,正緊鑼密鼓排練將在六月登場的英文歌劇《紅樓夢》(Dream of The Red Chamber),身穿白衣的和尚正是知名的華裔演員和歌手趙耀宗(Francis Jue)。

而舞台前方的台灣導演賴聲川,專注看著彩排的每個細節。

賴聲川說:「我認為它是一個中國人的貴族生活的一個百科全書,那這個百科全書怎麼可能在兩個多小時的歌劇裡面呈現,那就是我的責任,我要想辦法加入很多細節,就是音樂裡面沒有的,劇本裡面沒有的,所謂是僕人在這邊怎麼樣,上茶上點心,所有的規矩怎麼樣,它是一個充滿規矩,但是那個規矩又滲透出各種優雅而複雜的人際關係。」

《紅樓夢》歌劇曾在2016年首度在舊金山歌劇院演出,睽違6年之後重返這裡,台灣導演賴聲川表示很開心。

賴聲川說:「好酒甦醒一下,它味道會更好,所以我們停了這麼五、六年,然後我們重新弄紅樓夢的時候,好多新的發現,然後一個新的卡司,新的演員,有一位演員,也是很著名的一位華語的演員,趙耀宗,Francis Jue,他來演,整個都不一樣。」

紅樓夢是中國古典文學四大小說之一,已經無數次被拍成電影和電視劇,不過英文歌劇形式卻是頭一遭,由作曲家盛宗亮作曲,黃哲倫編劇。

賴聲川說,紅樓夢比魔戒的文學作品要長五倍,要轉化為西方歌劇,幾乎是不可能的任務,不過黃哲倫卻做到了。

賴聲川說:「選他來寫這個劇本是太有意思了,因為他是一個美國出生華裔,他直接就說,我不懂紅樓夢,然後反而這樣子,你才有一個視角可以清空了以後看清楚,這個如果要成功的話必須簡化,所以他就毫無,沒有甚麼感情的糾葛,就可以砍掉各種各種的角色。」

於是紅樓夢書中三、四十個角色,到了英文歌劇只剩七個主要角色,以賈寶玉、林黛玉和薛寶釵的三角關係為中心。

賴聲川說:「讓這個三角關係代表一切,然後讓一切滲透過來,進入這個關係,然後讓觀眾進入紅樓夢的世界,我覺得這一招很厲害,然後是很成功的。」

從暗戀桃花源、寶島一村、如夢之夢,到現在的紅樓夢歌劇,賴聲川的作品膾炙人口,深受觀眾的歡迎,而這其中吸引人的秘訣是甚麼呢?

賴聲川說:「我覺得我是像,有一個像一個大廚,然後看有甚麼菜才決定要怎麼做,並不是說任何菜來,我都照我的方式炒,而是看這個故事有甚麼特色。」

賴聲川至今一共創作40多部戲劇作品,疫情期間他將自己的12個劇本翻譯成英文,並在今年二月已經由美國密西根大學出版社出版,希望讓西方觀眾也能欣賞這些作品。。

賴聲川說:「我要翻成一個所謂的是,可以表演的劇本,英文可以表演的劇本,所以變成說表演不能有註解啊,所以我就給自己權利改,就把他意思也改掉,但是最後的意思沒有變,因為我是作者。」

英文歌劇《紅樓夢》從6月14日到7月3日在舊金山歌劇院一共演出七場,其中6月19日那場也會在網上串流播出,詳情可上歌劇院官網查詢,網址是Sfopera.com

