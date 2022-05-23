英文歌劇《紅樓夢》重返舊金山歌劇院 本台獨家專訪導演賴聲川（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

知名台灣導演賴聲川執導的英文歌劇《紅樓夢》，在暌違六年後將重返舊金山歌劇院，他如何將古典中國文學呈現在西方歌劇作品中，本台獨家進入舊金山歌劇院專訪賴聲川，並拍攝紅樓夢彩排的情況。

在極為嚴格的防疫措施下，本台獲准進入舊金山歌劇院的彩排室拍攝，戴著口罩的演員們，正緊鑼密鼓排練將在六月登場的英文歌劇《紅樓夢》（Dream of The Red Chamber），身穿白衣的和尚正是知名的華裔演員和歌手趙耀宗（Francis Jue）。

而舞台前方的台灣導演賴聲川，專注看著彩排的每個細節。

賴聲川說：「我認為它是一個中國人的貴族生活的一個百科全書，那這個百科全書怎麼可能在兩個多小時的歌劇裡面呈現，那就是我的責任，我要想辦法加入很多細節，就是音樂裡面沒有的，劇本裡面沒有的，所謂是僕人在這邊怎麼樣，上茶上點心，所有的規矩怎麼樣，它是一個充滿規矩，但是那個規矩又滲透出各種優雅而複雜的人際關係。」

《紅樓夢》歌劇曾在2016年首度在舊金山歌劇院演出，睽違6年之後重返這裡，台灣導演賴聲川表示很開心。

賴聲川說：「好酒甦醒一下，它味道會更好，所以我們停了這麼五、六年，然後我們重新弄紅樓夢的時候，好多新的發現，然後一個新的卡司，新的演員，有一位演員，也是很著名的一位華語的演員，趙耀宗，Francis Jue，他來演，整個都不一樣。」

紅樓夢是中國古典文學四大小說之一，已經無數次被拍成電影和電視劇，不過英文歌劇形式卻是頭一遭，由作曲家盛宗亮作曲，黃哲倫編劇。

賴聲川說，紅樓夢比魔戒的文學作品要長五倍，要轉化為西方歌劇，幾乎是不可能的任務，不過黃哲倫卻做到了。

賴聲川說：「選他來寫這個劇本是太有意思了，因為他是一個美國出生華裔，他直接就說，我不懂紅樓夢，然後反而這樣子，你才有一個視角可以清空了以後看清楚，這個如果要成功的話必須簡化，所以他就毫無，沒有甚麼感情的糾葛，就可以砍掉各種各種的角色。」

於是紅樓夢書中三、四十個角色，到了英文歌劇只剩七個主要角色，以賈寶玉、林黛玉和薛寶釵的三角關係為中心。

賴聲川說：「讓這個三角關係代表一切，然後讓一切滲透過來，進入這個關係，然後讓觀眾進入紅樓夢的世界，我覺得這一招很厲害，然後是很成功的。」

從暗戀桃花源、寶島一村、如夢之夢，到現在的紅樓夢歌劇，賴聲川的作品膾炙人口，深受觀眾的歡迎，而這其中吸引人的秘訣是甚麼呢？

賴聲川說：「我覺得我是像，有一個像一個大廚，然後看有甚麼菜才決定要怎麼做，並不是說任何菜來，我都照我的方式炒，而是看這個故事有甚麼特色。」

賴聲川至今一共創作40多部戲劇作品，疫情期間他將自己的12個劇本翻譯成英文，並在今年二月已經由美國密西根大學出版社出版，希望讓西方觀眾也能欣賞這些作品。。

賴聲川說：「我要翻成一個所謂的是，可以表演的劇本，英文可以表演的劇本，所以變成說表演不能有註解啊，所以我就給自己權利改，就把他意思也改掉，但是最後的意思沒有變，因為我是作者。」

英文歌劇《紅樓夢》從6月14日到7月3日在舊金山歌劇院一共演出七場，其中6月19日那場也會在網上串流播出，詳情可上歌劇院官網查詢，網址是Sfopera.com

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