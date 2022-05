【有線新聞】

俄烏戰事中,首名因被指干犯戰爭罪行受審的俄軍士兵被判終身監禁。

21歲的希希馬林到庭聽取判決,他被控在開戰初期槍殺一名平民,但希希馬林辯稱是根據上級軍官指令行事,軍官指該男子當時正在打電話,可能會披露俄軍行蹤。

希希馬林早前已認罪,並當面向被殺男子的遺孀道歉,法官最後裁定他罪成,判處終身監禁。

