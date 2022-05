【有線新聞】

俄羅斯再宣布反制西方制裁,公布900多名美國人被禁止入境的名單,包括總統拜登等。

除了拜登,其子亨特亦受牽連、被禁止入境俄羅斯。多名美國高官亦榜上有名,包括國務卿布林肯、中情局長伯恩斯;另外還有特朗普時代的官員,包括前國務卿蓬佩奧、前國家安全顧問博爾頓。

俄羅斯亦制裁加拿大,繼今年4月禁止總理杜魯多入境後,杜魯多夫人亦被禁止入境,合共增列26名加拿大人。俄方又特別提到,加拿大之前的對俄制裁亦牽連相關人士的家人、朋友。

