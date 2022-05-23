紐約市地鐵華埠Q線發生槍擊案 48歲男子中槍亡

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紐約市地鐵曼克頓華埠Q線，週日早上發生槍擊案，列車上一名48歲男子中槍身亡。警方懷疑槍手隨機犯案。

紐約市警察局局長Kenneth Corey在週日下午的記者會上表示，48歲的受害人坐在曼克頓華埠Q線最後一節車廂，胸部中槍，送院後傷重不治。

有目擊者告訴警方，疑犯當時在案發車廂來回走動，在沒有被挑釁的情況下，突然拿出手槍，對死者近距離開槍。

據悉死者和疑犯在案發前沒有任何互動，事發時同一個車廂還有其他人，但除了死者外，事件中沒有其他人受傷。

警方於週日早上11點42分左右，接報到曼克頓下城Canal街地鐵站，死者是在列車從Brooklyn的最後一站，行經曼哈頓大橋，開進Canal街時中槍。

槍手開槍後，在Canal街地鐵站下車逃去無蹤，警方還在追捕槍手。

槍手被指是一名深色皮膚的男性，身材壯碩有鬍子，身穿深色連帽衫，灰色運動褲及白色球鞋。

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