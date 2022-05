紐約市地鐵華埠Q線發生槍擊案 48歲男子中槍亡

【KTSF】

紐約市地鐵曼克頓華埠Q線,週日早上發生槍擊案,列車上一名48歲男子中槍身亡。警方懷疑槍手隨機犯案。

紐約市警察局局長Kenneth Corey在週日下午的記者會上表示,48歲的受害人坐在曼克頓華埠Q線最後一節車廂,胸部中槍,送院後傷重不治。

有目擊者告訴警方,疑犯當時在案發車廂來回走動,在沒有被挑釁的情況下,突然拿出手槍,對死者近距離開槍。

據悉死者和疑犯在案發前沒有任何互動,事發時同一個車廂還有其他人,但除了死者外,事件中沒有其他人受傷。

警方於週日早上11點42分左右,接報到曼克頓下城Canal街地鐵站,死者是在列車從Brooklyn的最後一站,行經曼哈頓大橋,開進Canal街時中槍。

槍手開槍後,在Canal街地鐵站下車逃去無蹤,警方還在追捕槍手。

槍手被指是一名深色皮膚的男性,身材壯碩有鬍子,身穿深色連帽衫,灰色運動褲及白色球鞋。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。