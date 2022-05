瑞士以色列首現猴痘個案 世衛料經性接觸傳播

【有線新聞】

瑞士和以色列出現首宗猴痘個案。

瑞士當局稱,一名伯爾尼男子在外地透過密切身體接觸感染猴痘,情況穩定,以色列就有一位男子從西歐回國後確診,病徵輕微,衛生部門計劃為醫護採購疫苗,防止病毒進一步擴散。

世衛指截至昨日,從12個國家接獲92宗猴痘及28宗疑似個案,懷疑透過性接觸傳播,預料會出現更多個案,但強調傳播力不高,相信保持個人衛生及隔離患者,可有效控制猴痘擴散。

香港衞生防護中心說,正密切留意歐洲爆發猴痘的情況,相信一旦香港出現個案都有能力處理。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說:「初步我們評估(猴痘)對香港的風險低,(個案)主要集中在歐洲。根據世衛初步資料,這次爆發主要影響較年輕的男士,當中部分為男男性接觸者。現時香港有港口衞生措施,所有抵港人士如有病徵,我們都會安排他們入院,有隔離措施。」

