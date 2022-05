【KTSF】

加州6月7日初選在即,選民登記週一截止。

合資格市民,可以週一內上網登記成為選民,網址:Registertovote.ca.gov

舊金山(三藩市)市民如果未能於截止前登記,從週一起可以到市府大樓投票中心登記然後投票。

收到郵寄選票後,須於6月7日前郵寄選票,或放入投票箱。

舊金山選民亦可以到政府網站,查詢選民登記資料及寄出的選票狀況,網址:http://sfelections.org/voterportal

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。