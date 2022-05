【KTSF】

Ford福特收到車輛無故著火報告,決定回收超過3萬9千部SUV運動型多用途車。

福特車廠回收兩款SUV,車型Expedition及Lincoln Navigator,都是在2020年12月至2021年4月之間製造。

車廠指,這兩個車款有16部曾經無故自燃起火,一個人受傷。

起火位置相信是由後座乘客位的引擎部份開始,至於起火原因正在調查中。

褔特會透過手機應用程式通知受影響車主,車廠建議車主將車泊於戶外遠離建築物。

