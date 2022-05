拜登指美方願軍事保衛台灣 中國外交部表示堅決反對

【有線新聞】

對於美國總統拜登表示一旦大陸出兵台灣,美國願意軍事介入,在北京,中國外交部表明強烈不滿和堅決反對。

中國外交部指,台灣是中國領土不可分割的一部分,台灣問題純屬中國內政,在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題,中方沒有妥協退讓餘地,敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,在台灣問題謹言慎行,不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號,以免嚴重損害台海局勢和中美關係,中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益。

台灣的外交部就對拜登政府重申堅守對台承諾表示誠摯歡迎和感謝,提到大陸對台海安全構成挑戰,強調台方捍衛自由、民主與安全的決心從沒變,將持續提升自我防衛能力,並深化與美日等理念相近國家合作,共同捍衛台海安全及以規則為基礎的國際秩序,促進印太地區和平、穩定與繁榮。

