CDC指有180人染不明肝炎 5人死亡

美國國內目前有許多孩童感染一種不明肝炎,聯邦疾控中心(CDC)表示,已經有180人感染,當中5人死亡。

CDC表示,單單在過去兩個星期,已經記錄到有多71個孩童感染這個不明肝炎,這肝炎的感染源頭未知,有一人在過去兩個星期死亡。

CDC官員表示,尚未確定感染這個名為腺病毒41的源頭來自何處,但是腺病毒是常見的病毒,一般不會導致健康孩童感染肝炎,所以要不是在阿拉巴馬州出現,9人感染,CDC還不知道有感染事件發生中。

這9人當中有兩人需要肝移植,CDC透露,沒有對孩童肝炎記錄研究。

世界衛生組織表示,在20個國家記錄到有300宗病例,美國的醫學專家則認為,國內的病例沒有突增和關聯,但是仍舊應該對這些病例關注。

CDC呼籲家長和照顧孩童的人士注意病狀,尤其是出現黃疸,就應該立即求醫。

