CDC指有180人染不明肝炎 5人死亡

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美國國內目前有許多孩童感染一種不明肝炎，聯邦疾控中心（CDC）表示，已經有180人感染，當中5人死亡。

CDC表示，單單在過去兩個星期，已經記錄到有多71個孩童感染這個不明肝炎，這肝炎的感染源頭未知，有一人在過去兩個星期死亡。

CDC官員表示，尚未確定感染這個名為腺病毒41的源頭來自何處，但是腺病毒是常見的病毒，一般不會導致健康孩童感染肝炎，所以要不是在阿拉巴馬州出現，9人感染，CDC還不知道有感染事件發生中。

這9人當中有兩人需要肝移植，CDC透露，沒有對孩童肝炎記錄研究。

世界衛生組織表示，在20個國家記錄到有300宗病例，美國的醫學專家則認為，國內的病例沒有突增和關聯，但是仍舊應該對這些病例關注。

CDC呼籲家長和照顧孩童的人士注意病狀，尤其是出現黃疸，就應該立即求醫。

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