【KTSF 梁展穎報導】

南加州一位校巴司機,涉嫌供應芬太尼止痛藥給最少12位特殊學校的學生。

涉案的校巴司機Melissa Garrison和她丈夫,面對多項涉及販毒藏毒及非法持有槍械的控罪。

警方在他們的校舍寓所搜出超過一百粒疑似芬太尼藥丸 槍械和子彈,當地的特殊兒童學校Bright Futures Academy的職員,上週報警指有人提供芬太尼給學生,一位學生服食過量藥物,引起學校職員的關注。

該學校服務K到12年級有行為問題、自閉症及其他特別需要的兒童,警方指女被告利用三個學生販賣毒品,佔弱勢學生的便宜。

