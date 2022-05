拜登訪日稱大陸一旦攻台 美國將提供軍事保衛

【有線新聞】

美國總統拜登展開日本訪問,與首相岸田文雄會面,雙方討論過多個涉華議題,拜登指一旦大陸出兵台灣,美國會軍事介入保衛台灣,白宮隨即重申美國對台政策不變。

出任美國總統後首度訪問日本,拜登行程重頭戲是和首相岸田文雄會晤,岸田在迎賓館為拜登舉行歡迎儀式,之後雙邊會談。拜登指美國會致力加強日本防衛,強調兩國同盟是印太地區長期和平繁榮的基石,日美會共同應對安全挑戰,包括北韓的核和彈道導彈威脅,以及中國日漸高壓、不合乎國際法行徑。

岸田強調不容許任何國家單方面以武力改變現狀,台灣問題亦有討論,拜登批評解放軍出動戰機靠近台灣是危險,但不認為大陸會真正或意圖出兵台灣,不過一旦成真,美國會幫助台灣。他指:「我們同意「一中政策」,簽署過文件,所有相關協議都源於此,但出兵台灣並不應該,這會擾亂整個地區,情況就像俄羅斯針對烏克蘭的行動。」

傳媒報道,拜登此話一出令在場部分美國官員震驚,白宮隨即重申美國對台政策不變,強調根據《台灣關係法》,美國向台灣提供軍事方法保衛自己。

岸田文雄強調兩國對台問題立場不變,但包括台海和平穩定在內是國際繁榮不可或缺呼籲和平解決兩岸議題,雙方也談及其他涉華議題。

他表示:「關注中國海軍近日的活動,以及中俄聯合軍演等,試圖以武力改變東海、南海現狀,對此表示強烈反對,在人權問題等中國議題上日美會緊密合作應對。」

岸田指會多方面增加防衛力量,加強日美同盟威懾力和應對,指拜登對此決定和日本成為安理會常任理事國都表示支持,至於美國對中國產品實施的額外關稅會否撤銷,拜登指政府內部正討論。

