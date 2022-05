美韓總統會晤同意加強應對北韓威脅

【有線新聞】

到訪南韓的美國總統拜登和總統尹錫悅會面,會後發表聯合宣言,指因應北韓威脅,會考慮擴大雙方軍事演習的規模,必要時美國會以核武保衛南韓。聲明也提到要確保南海航行自由及維持台海和平。

美國總統拜登訪韓行程第二日到首爾的龍山總統府,和上任不足兩星期的總統尹錫悅會面。

雙方重點商討北韓和經濟問題,拜登強調韓美同盟數十年來不斷深化,因為雙方都反對以武力改變邊界,同盟在對抗北韓威脅,以至維持印太地區自由開放,確保供應鏈相當重要。

拜登說:「我們的同盟是地區和平、發展和繁榮的關鍵,來自北韓的攻擊非常堅決,我們的合作對全球維持穩定相當重要。」

雙方原定會面90分鐘,但最終超時,尹錫悅與拜登會後舉行聯合記者會,韓美亦發表聯合聲明。當中譴責北韓多次試射導彈,包括洲際彈道導彈,是地區以至全球和平穩定的重大威脅。

美國承諾必要時會以核力量,保護南韓的安全,並考慮擴大在朝鮮半島演習的規模,及時協調美國戰略裝備的部署。傳媒認為或會出動長程轟炸機、潛艇,甚至是航母。

尹錫悅說:「作為兩國領袖,我們重申北韓完全無核化是共同目標,國家安全沒有妥協餘地,因應此共同信念,我們一致同意強力震懾北韓至為重要。」

拜登強調與北韓對話大門仍然打開,但前設是北韓領袖金正恩,必須展現嚴肅和真誠態度。

美韓表明關注北韓的疫情,拜登指曾向北韓表明願意提供新型肺炎疫苗,但得不到回應。

美韓的共同聲明又提到尊重國際法,包括在南海等海域,自由合法航行、飛行,重申要維持台海和平穩定,是印太地區安全和繁榮重要的一環。

峰會過後,尹錫悅設國宴招待拜登。二人在餐前簡短致詞。

尹錫悅強調,韓美同盟將發展至超越安全保障的範疇,還會發展至尖端科技,以至全面全球戰略合作。

他引用拜登喜歡引用的愛爾蘭詩人葉芝的詩句,寓意所有人最大榮耀便是來自朋友。拜登表示很感謝對方引用葉芝的詩句,在向全場祝酒時,祝願兩國同盟關係有更好發展。

