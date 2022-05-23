美韓總統會晤同意加強應對北韓威脅

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到訪南韓的美國總統拜登和總統尹錫悅會面，會後發表聯合宣言，指因應北韓威脅，會考慮擴大雙方軍事演習的規模，必要時美國會以核武保衛南韓。聲明也提到要確保南海航行自由及維持台海和平。

美國總統拜登訪韓行程第二日到首爾的龍山總統府，和上任不足兩星期的總統尹錫悅會面。

雙方重點商討北韓和經濟問題，拜登強調韓美同盟數十年來不斷深化，因為雙方都反對以武力改變邊界，同盟在對抗北韓威脅，以至維持印太地區自由開放，確保供應鏈相當重要。

拜登說：「我們的同盟是地區和平、發展和繁榮的關鍵，來自北韓的攻擊非常堅決，我們的合作對全球維持穩定相當重要。」

雙方原定會面90分鐘，但最終超時，尹錫悅與拜登會後舉行聯合記者會，韓美亦發表聯合聲明。當中譴責北韓多次試射導彈，包括洲際彈道導彈，是地區以至全球和平穩定的重大威脅。

美國承諾必要時會以核力量，保護南韓的安全，並考慮擴大在朝鮮半島演習的規模，及時協調美國戰略裝備的部署。傳媒認為或會出動長程轟炸機、潛艇，甚至是航母。

尹錫悅說：「作為兩國領袖，我們重申北韓完全無核化是共同目標，國家安全沒有妥協餘地，因應此共同信念，我們一致同意強力震懾北韓至為重要。」

拜登強調與北韓對話大門仍然打開，但前設是北韓領袖金正恩，必須展現嚴肅和真誠態度。

美韓表明關注北韓的疫情，拜登指曾向北韓表明願意提供新型肺炎疫苗，但得不到回應。

美韓的共同聲明又提到尊重國際法，包括在南海等海域，自由合法航行、飛行，重申要維持台海和平穩定，是印太地區安全和繁榮重要的一環。

峰會過後，尹錫悅設國宴招待拜登。二人在餐前簡短致詞。

尹錫悅強調，韓美同盟將發展至超越安全保障的範疇，還會發展至尖端科技，以至全面全球戰略合作。

他引用拜登喜歡引用的愛爾蘭詩人葉芝的詩句，寓意所有人最大榮耀便是來自朋友。拜登表示很感謝對方引用葉芝的詩句，在向全場祝酒時，祝願兩國同盟關係有更好發展。

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