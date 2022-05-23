灣區4月新就業機會增加 但有放緩趨勢（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

新出爐的就業報告顯示，灣區和加州在4月新就業機會仍舊有增加，但是有放緩的趨勢，顯示疫情放緩後的經濟回彈已經逐步放慢中。

就業發展部（EDD）的數據顯示，灣區在4月增加了11,500份工作，但是和2月和3月相比有顯著的下降，而加州在4月則增加了41,400份工作，增幅同樣比前兩個月來得低。

加州4月的失業率是4.6%，比3月的4.8%稍微好轉，而這失業率也是自2020年2月疫情開始以來最低的，但這還高於全國3.6%的失業率，疫情開始時，州和地方政府關閉商業活動，來應對病毒傳播。

以灣區地區來看，舊金山/San Mateo區域在4月增加了4,900份工作，Santa Clara縣增加了4,300份，東灣也增加了2,100份。

州長紐森針對新報告指出，加州在過去的15個月以來，14個月有增加就業機會，而在截至4月的一年內，灣區和加州的就業機會增長率比全國為高，灣區是5.8%，加州是5.6%，全國則是4.6%。

但是疫情中失去的工作，全國整體修復了94.6%，加州的91.3%，和灣區的79.9%都比較低。

紐森表示，加州破紀錄的975億財政盈餘，將送回居民口袋中，並用來對應加州目前面對的挑戰，例如刺激經濟和為所有人創造機會。

然而，灣區4月的按年通貨膨脹率是5%，是20年來的最高水平，還有工資上升，都可能導致僱主減少招聘人員。

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