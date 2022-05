灣區4月新就業機會增加 但有放緩趨勢（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

新出爐的就業報告顯示,灣區和加州在4月新就業機會仍舊有增加,但是有放緩的趨勢,顯示疫情放緩後的經濟回彈已經逐步放慢中。

就業發展部(EDD)的數據顯示,灣區在4月增加了11,500份工作,但是和2月和3月相比有顯著的下降,而加州在4月則增加了41,400份工作,增幅同樣比前兩個月來得低。

加州4月的失業率是4.6%,比3月的4.8%稍微好轉,而這失業率也是自2020年2月疫情開始以來最低的,但這還高於全國3.6%的失業率,疫情開始時,州和地方政府關閉商業活動,來應對病毒傳播。

以灣區地區來看,舊金山/San Mateo區域在4月增加了4,900份工作,Santa Clara縣增加了4,300份,東灣也增加了2,100份。

州長紐森針對新報告指出,加州在過去的15個月以來,14個月有增加就業機會,而在截至4月的一年內,灣區和加州的就業機會增長率比全國為高,灣區是5.8%,加州是5.6%,全國則是4.6%。

但是疫情中失去的工作,全國整體修復了94.6%,加州的91.3%,和灣區的79.9%都比較低。

紐森表示,加州破紀錄的975億財政盈餘,將送回居民口袋中,並用來對應加州目前面對的挑戰,例如刺激經濟和為所有人創造機會。

然而,灣區4月的按年通貨膨脹率是5%,是20年來的最高水平,還有工資上升,都可能導致僱主減少招聘人員。

