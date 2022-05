影評：《壯志凌雲2：獨行俠》值得快速奔馳進電影院中觀看的猛片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

36年前的《壯志凌雲 Top Gun》把戰鬥機師,塑造成眾人偶像。闊別多年再拍續集。

美國海軍最傑出的戰鬥機師Pete,號稱獨行俠Maverick。在80年代展露的飛行才華,已經足以讓他成為管理層軍官。但是迷戀超速飛行的他,拒絕任何升職機會,而寧願滯留在戰機性能測試的職位。一天,高層來找他,要從新一代最傑出的12個戰鬥機師中,組成一個涉及北約的高度機密任務隊伍。但是執行這項任務,必須有超高難度的技術。Pete 的任務就是訓練他們並從中挑選。這12人當中,其中一個是過去一次任務中,殉職夥伴的兒子。兩代之間的代溝和這段歷史,也就為電影增加了戲劇感。

軍中最卓越的戰鬥機師,自然會有囂張的對手。他們的自信如何受考驗,也如何讓Pete 在這些年輕人當中,展現自己的技能。

訓練過程穿插不少逗趣鏡頭。當中也給80年代的原創電影,不少致敬的鏡頭。如在沙灘上的玩樂和酒吧中的歌唱。之後的任務,在拍攝鏡頭、快速的剪輯加上一定的特效,更是一幕接一幕的緊張和精彩,推向電影高潮,十足滿足觀眾觀感。

原版的《Top Gun》是主角Tom Cruise 剛出道不久的作品。電影將他塑造成新一代動作偶像明星。這是Tom Cruise 數十年來堅持保留的形象。之後的電影,絕大多數飾演的角色都是英雄人物。雖然多年來的這份執著,造就了不少動作佳片。但也千篇一律,缺乏新鮮。這部新版《Top Gun》保留了這份堅持,但是參雜了好萊塢電影的最突出的元素。這續集卻還給現在超級英雄電影壟斷的電影市場,帶來一股新鮮氣息。

《壯志凌雲2:獨行俠 Top Gun: Maverick》要用緊張的動作鏡頭和高成本製作的氣派 ,再把觀眾帶進電影院中。電影滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影5月27日在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.topgunmovie.com/

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Top Gun: Maverick” Review: That action flick that warrants a trip back to the theatres

“Screening Room” reviews “Top Gun: Maverick”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.topgunmovie.com/

Opens in theatres May 27