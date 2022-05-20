Omicron變種引發新一波疫情 如檢測呈陽性應如何處理

【KTSF 梁展穎報導】

Omicron亞型變種病毒引發新一波疫情，新症急增，如果市民的檢測結果呈陽性，究竟應如何處理，需要隔離多久？現有什麼治療方法？

Omicron亞型變種病毒株，已成為全國主流病毒株。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「在社區傳播率高的地方，所有人都應該採取防禦措施，和在室內公共場所佩戴口罩。」

不論是用居家檢測盒或PCR病毒測試，假如你的檢測結果呈陽性，專家說都要即刻自我隔離，在家時，到一個遠離其他人的房間，如果在工作場所發現陽性結果，就應該立即佩戴高質素的口罩，例如N95，直到回家為止。

自我隔離需要最少五天，第一天是陽性結果後的24小時，或出現病徵後。

不要和別人在同一個房間，不要去工作地點，及在公用地方佩戴合適的口罩，盡量打開窗。

第五天之後，聯邦疾控中心表示，如果沒有發燒，或症狀有改善，佩戴合適口罩的患者可以去公共場所，但某些學校和工作場所可能有他們的政策。

疾控中心説，當有其他人在場時，患者就算在家中也要佩戴口罩，直至第十天為止。

一旦檢測呈陽性，應馬上與醫生聯絡，及早尋求適當的治療，目前的抗病毒藥物，都是在患者未出現嚴重症狀時使用，才能發揮最大效用，口服藥丸可以在家中服用，亦有兩種注射或輸液的藥物給予高危的人士。

越早服用藥物，就對控制病情越有效。

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