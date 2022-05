Omicron變種引發新一波疫情 如檢測呈陽性應如何處理

【KTSF 梁展穎報導】

Omicron亞型變種病毒引發新一波疫情,新症急增,如果市民的檢測結果呈陽性,究竟應如何處理,需要隔離多久?現有什麼治療方法?

Omicron亞型變種病毒株,已成為全國主流病毒株。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「在社區傳播率高的地方,所有人都應該採取防禦措施,和在室內公共場所佩戴口罩。」

不論是用居家檢測盒或PCR病毒測試,假如你的檢測結果呈陽性,專家說都要即刻自我隔離,在家時,到一個遠離其他人的房間,如果在工作場所發現陽性結果,就應該立即佩戴高質素的口罩,例如N95,直到回家為止。

自我隔離需要最少五天,第一天是陽性結果後的24小時,或出現病徵後。

不要和別人在同一個房間,不要去工作地點,及在公用地方佩戴合適的口罩,盡量打開窗。

第五天之後,聯邦疾控中心表示,如果沒有發燒,或症狀有改善,佩戴合適口罩的患者可以去公共場所,但某些學校和工作場所可能有他們的政策。

疾控中心説,當有其他人在場時,患者就算在家中也要佩戴口罩,直至第十天為止。

一旦檢測呈陽性,應馬上與醫生聯絡,及早尋求適當的治療,目前的抗病毒藥物,都是在患者未出現嚴重症狀時使用,才能發揮最大效用,口服藥丸可以在家中服用,亦有兩種注射或輸液的藥物給予高危的人士。

越早服用藥物,就對控制病情越有效。

