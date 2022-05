Walnut creek市議會通過延長疫情時期的戶外用餐計劃（視頻）

【KTSF】

Walnut creek市議會一致投票決定,將新型肺炎疫情期間的戶外用餐計劃延長至夏季,同時市政府官員繼續制定一項永久性的計劃。

市議會在去年11月延長允許餐館在街道停車位等區域,保留戶外用餐空間,該計劃保持到今年6月,近日Walnut Creek市議會批准了一項緊急法,為該計劃續期並即時生效,該計劃得到了當地企業和居民的廣泛支持。

而在去年夏天的一項調查中,82%的居民希望將戶外用餐永久化。

該市本星期收到了代表Locust街咖啡館Vitality Bowls的律師信,呼籲結束Rebound計劃,因為Vitality Bowls咖啡館附近的餐廳所經營的戶外用餐,阻擋了部份Vitality Bowls的門面。

Walnut Creek市議會計劃在6月21日的會議上,考慮將戶外用餐變成長期計劃。

另一方面,Walnut Creek市也通過了一項法令,旨在減少浪費,該法令要求餐廳只可以在客人提出要求後,才提供用完即棄餐具、調味包等,地方政府必須在6月1日之前開始執行法律,條例還將適用於第三方營運的送餐apps(應用程式)。

餐廳在首次違反條例時會收到警告,隨後將被罰款每天25元,最高每年300元。

