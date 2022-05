【KTSF 吳倩妤報導】

全美首次申領失業救濟金人數超過預期。

聯邦勞工部公布上星期首次申領失業救濟金人數增加2.1萬,達21.8萬人,是今年1月以來最多,高過預期的20萬人。

而截至5月7日,持續申領失業救濟金人數減少2.5萬人,達到131.7萬人,略低於預期132.3萬人,首次申領失業救濟人數超過預期。

數據方面,樓市開始降溫,4月份二手樓銷售減少2.4%,至以年率計561萬間,屬2020年6月以來低位,並少過預期564萬間,但期內樓價中位數仍按年升14.8%至39.12萬美元紀錄新高。

