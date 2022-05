【KTSF】

全美的房屋價格和租金再創新高趨勢有持續的跡象。

全國房地產經紀協會的報告顯示,上個月全國房價中位數升至39萬1千元,按年升15%,與此同時,房屋買賣連續三個月下降。

按揭利率上升,加上可負擔的房屋數量有限,令很多買家卻步,4月二手房屋成交量按月下跌2.4%,按年則下跌近6%。

另外,地產網站Realtor.com的報告顯示,在4月份,全國房屋租金中位數超過1800元,按年升17%創新高。

假如趨勢持續,報告預計到8月份,每個月的租金會超過2千元。

不過報告指,租金升幅在1月份見頂後,已連續三個月放緩。

版權所有,不得轉載。