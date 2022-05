【KTSF】

舊金山(三藩市)兩名男疑犯週四晚被警員開槍擊斃。

舊金山警局透露,警方是於晚上7時48分接報,指Mariposa街夾Owens街發生襲擊案,警員到場後,發現兩名男疑犯,地點就在UCSF Benioff兒童醫院附近。

警方尚未披露案件細節,只透露警員與疑犯接觸期間,發生警員開槍的事件。

兩名疑犯中槍後即場接受治療,其中一人當場死亡,另一人送往醫院搶救後不治。

警方表示,舊金山地檢署、舊金山警局調查組、舊金山警局內事部、警察問責局及法醫處正在調查案件。

