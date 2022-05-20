參院以壓倒性票數通過對烏克蘭追加400億元援助

May 20, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院以壓倒性票數，通過對烏克蘭追加400億元的援助。

參議院以86票對11票，大比數通過對烏克蘭追加的400億元軍事和經濟援助，這個數碼比拜登總統所要求的多70億。

週四投反對票的11名共和黨人，當中有許多是特朗普的支持者。

這項法案之前已經在眾議院過關，下一步會提交總統簽署，一般認為拜登會很快簽署法案生效，因為俄羅斯入侵烏克蘭已經四個月，重創了烏克蘭的軍隊和城市，而且無跡象顯示戰爭會盡快結束，這意味著烏克蘭將有更多的傷亡和破壞，而烏克蘭將嚴重依賴美國或西方的援助來對抗俄國，尤其是先進的武器。

路透社獨家引述美國官員與國會的消息來源指，美國正在認真考慮透過北約盟國，向烏克蘭提供兩款先進的反艦導彈，以突破俄軍對烏克蘭黑海海港的封鎖，讓穀麥糧食農產能恢復運送到世界各地。

兩款反艦導彈是海基射程300公里的魚叉導彈，以及陸基射程250公里的Naval Trike海擊導彈，這種陸基導彈部署靈活，而士兵只要接受14日培訓就可以操作，有這兩種反艦導彈，對俄軍艦隊會起到即時阻嚇作用。

據英國國防部的消息，目前有大約20艘俄國海軍艦艇部署在黑海操作區，當中包括潛艇。

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