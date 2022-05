參院以壓倒性票數通過對烏克蘭追加400億元援助

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院以壓倒性票數,通過對烏克蘭追加400億元的援助。

參議院以86票對11票,大比數通過對烏克蘭追加的400億元軍事和經濟援助,這個數碼比拜登總統所要求的多70億。

週四投反對票的11名共和黨人,當中有許多是特朗普的支持者。

這項法案之前已經在眾議院過關,下一步會提交總統簽署,一般認為拜登會很快簽署法案生效,因為俄羅斯入侵烏克蘭已經四個月,重創了烏克蘭的軍隊和城市,而且無跡象顯示戰爭會盡快結束,這意味著烏克蘭將有更多的傷亡和破壞,而烏克蘭將嚴重依賴美國或西方的援助來對抗俄國,尤其是先進的武器。

路透社獨家引述美國官員與國會的消息來源指,美國正在認真考慮透過北約盟國,向烏克蘭提供兩款先進的反艦導彈,以突破俄軍對烏克蘭黑海海港的封鎖,讓穀麥糧食農產能恢復運送到世界各地。

兩款反艦導彈是海基射程300公里的魚叉導彈,以及陸基射程250公里的Naval Trike海擊導彈,這種陸基導彈部署靈活,而士兵只要接受14日培訓就可以操作,有這兩種反艦導彈,對俄軍艦隊會起到即時阻嚇作用。

據英國國防部的消息,目前有大約20艘俄國海軍艦艇部署在黑海操作區,當中包括潛艇。

版權所有,不得轉載。