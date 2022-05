聖荷西建Heinlenville公園紀念當年排華歷史（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

聖荷西在19世紀末的中國城在被燒毀之後,一個德國移民John Heinlen在當時的排華情緒中,仍舊租土地給中國移民重建家園,一個紀念這段歷史的公園週四舉行動土儀式。

19世紀末,聖荷西其中一個中國城被燒毀之後,當時的中國商人向德國移民John Heinlen租地重建中國城,當時的排華情緒高漲,和中國移民有商業交往的人也被視為不愛國,排華法的推行,也讓美國人長期認為亞裔永遠是外國人。

John Heinlen在面對死亡恐嚇下,仍舊將5.5 英畝的土地租給中國移民,這裡的中國城再出現多44年,Heinlen也租土地給日本移民,聖荷西的日本城也在那時誕生,自那時候開始,這個地方也叫做Heinlenville。

Heinlenville後代/作家虞容儀芳說:「這個地點代表著,一個從灰燼中崛起的社區,由一個有尊嚴和勇氣的人,和一群勇敢、不肯隨波逐流的人共同建立,聖荷西應該為這段歷史引以為榮,今天紀念並慶祝這個我們應該感到光榮的遺產。」

紀念這段歷史的Heinlenville公園,坐落在北六街的日本城廣場,週四舉行動土儀式,明年建成之後,這個近33,000平方英尺的公園,將會櫻花樹、遮蔭座位、兒童遊樂場、運動設施和介紹當地歷史的告示版。

