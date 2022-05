俄軍激光系統及「終結者」坦克投入烏克蘭戰場

【有線新聞】

俄羅斯出動激光系統等新武器投入烏克蘭戰事,烏克蘭總統澤連斯基指,俄軍的激光武器未經實戰,趕上戰場是因為導彈用光,指俄軍敗局已定。

馬里烏波爾亞速鋼鐵廠持續兩個多月的攻防戰落幕,俄羅斯國防部宣稱取得重大勝利,指死守鋼鐵廠的烏克蘭守軍連日來已經有近1千人棄械投降。

不過在東北部的哈爾科夫一帶,烏克蘭守軍在外國志願軍支援下,連日反攻取得成果,俄軍已逐步後撤至邊境。

面對獲西方支援的烏克蘭部隊,俄軍投入新武器,副總理鮑里索夫證實,新一代「尋釁者」激光系統已經部署烏克蘭戰場,用於摧毀烏克蘭的武裝無人機、輕型裝甲目標,可以減少防空系統的導彈消耗。

俄軍又首次在烏克蘭戰場出動「終結者」支援坦克,這款坦克適合城市作戰,配備自動火炮、反坦克導彈及榴彈發射器,能以強勁火力壓制敵人,掩護裝甲部隊推進。

烏克蘭總統澤連斯基指,俄軍要出動未經實戰的激光系統,是因為導彈用光了,他又批評俄軍愈是宣傳新武器扭轉戰況,愈是顯示俄軍敗局已定。

英國軍事專家指,俄軍出動新武器,反映領導層急切在烏克蘭戰場上取得勝利。

