東灣奧克蘭(屋崙)一間知名菲律賓餐廳的東主中槍身亡,事主的兒子目睹案發經過。

案發在東灣奧克蘭Brookdale Ave 2800號路段,奧克蘭市槍擊偵測系統星期三晚大約9時40分偵測到槍擊案,警員到達現場發現事主身中至少一槍,事主送院後傷重不治。

據報死者Jun Anabo的11歲兒子目擊父親身中多槍,死者的親友週四到案發地點悼念死者。

現場有多部閉路電視鏡頭,奧克蘭警方已搜集片段進行調查,據報至少有一名槍手犯案。

死者家人已在GoFundMe網站成立專頁,為死者的兒子未來的生活費籌款,網址:Gofundme.com/f/my-brothers-wish-for-kiah

