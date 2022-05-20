奧克蘭華埠商會舉行疫情以來首次春宴 社區安全及經濟復原為焦點（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在過去兩年多來，奧克蘭（屋崙）華埠的商家受到疫情、仇亞以及治安等多重因素的衝擊，在經營上面臨許多挑戰，週三晚奧克蘭華埠商會舉行疫情爆發以來的首次春宴，社區安全以及經濟復原成為焦點。

奧克蘭華埠平日的夜晚，已經很久沒有這麼熱鬧了，奧克蘭華埠商會延遲了兩年的春宴，終於在週二晚於富興中心的金牡丹酒家舉行，這也是該商會自疫情爆發以來首個實體活動，現場約四百人出席，不少人開完笑地說，好久沒有盛裝打扮出門了。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）說：「最主要也是推動我們華埠經濟發展，尤其是我們已經經過疫情，還有反亞太裔仇視，所以我們希望能帶動這個經濟，希望能多一點人來華埠消費。」

奧克蘭華埠經濟復甦，最關鍵的問題就是治安，在疫情期間，當地商家和義工自行發起Blue Angel（藍天使）社區巡邏隊，又獲得保安攝影器材業者Verkada捐贈設備在犯罪熱點裝設監視錄影鏡頭，再加上奧克蘭市警局去年8月開始加強在華埠的巡邏，治安已經有所改觀，陳錫澎指出，希望警力的增加能擴及全市。

陳錫澎說：「除了華埠以外，我們希望在東奧克蘭、西奧克蘭都能多一點警察巡邏，這對我們整個市政府，整個奧克蘭市都很有（幫助），把治安改善。」

奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong則親自現身表達對商會的支持。

他坦承奧克蘭市在應對暴力犯罪方面一直挑戰不斷，他認為警方與奧克蘭華埠商會保持緊密的關係，並且持續升溫，有助於華埠的安全，讓商家和消費者都感到安心。

Armstrong說：「我們看到華埠罪案下降，自從我們派遣額外的資源在此，我也真的很謝謝社區義工，他們人就在華埠顯而易見，所以這都是共同的努力，保持華埠的安全。」

Armstrong也特別針對仇亞犯罪問題，明確表態警方會嚴肅看待。

Armstrong說：「會繼續教育社區，奧克蘭是一個對仇恨零容忍的城市，我們非常嚴肅看待，我們會調查所有的仇恨犯罪，我們也跟阿拉米達縣地檢官辦公室密切合作，該處也是一個象徵，有仇恨工作組專門應對那些仇恨相關的犯罪，我們知道它對社區的傷害有多大，我們也預期仇恨罪案受害者會向警方通報。」

週二晚，奧克蘭市長Libby Schaaf透過影片致意並委派代表出席，商會也特別頒發感謝狀以及獎座，給對於反仇亞犯罪有貢獻的商家和個人。

另一方面，奧克蘭華埠商會週二發函給奧克蘭市議會，關注有關一筆華埠資金引發的爭議。

商會指出，四年前在商會的推動下，華埠及周邊業主同意在物業稅當中交付一筆特別費，最終籌集到120萬元，打算籌組「奧克蘭華埠社區互惠區」（Oakland Chinatown Community Benefit District），並計劃成立一個非牟利機構，來管理這筆資金，用於改善華埠的各項計畫。

商會質疑，在籌備過程中成立的過渡性臨時董事會，不但將互惠區改名為「奧克蘭華埠促進委員會OCIC」，而且成立過程並未照章行事，強烈質疑該董事會的合法性，包括臨時董事會成員資格未經查證，以及資金運用涉嫌不透明。

商會並在公開信中點名，有一名市議員干預奧克蘭華埠商會，已將事件提交給奧克蘭市府調查，市府審計官和市府律師已跟進案件。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。