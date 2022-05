奧克蘭華埠商會舉行疫情以來首次春宴 社區安全及經濟復原為焦點（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在過去兩年多來,奧克蘭(屋崙)華埠的商家受到疫情、仇亞以及治安等多重因素的衝擊,在經營上面臨許多挑戰,週三晚奧克蘭華埠商會舉行疫情爆發以來的首次春宴,社區安全以及經濟復原成為焦點。

奧克蘭華埠平日的夜晚,已經很久沒有這麼熱鬧了,奧克蘭華埠商會延遲了兩年的春宴,終於在週二晚於富興中心的金牡丹酒家舉行,這也是該商會自疫情爆發以來首個實體活動,現場約四百人出席,不少人開完笑地說,好久沒有盛裝打扮出門了。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)說:「最主要也是推動我們華埠經濟發展,尤其是我們已經經過疫情,還有反亞太裔仇視,所以我們希望能帶動這個經濟,希望能多一點人來華埠消費。」

奧克蘭華埠經濟復甦,最關鍵的問題就是治安,在疫情期間,當地商家和義工自行發起Blue Angel(藍天使)社區巡邏隊,又獲得保安攝影器材業者Verkada捐贈設備在犯罪熱點裝設監視錄影鏡頭,再加上奧克蘭市警局去年8月開始加強在華埠的巡邏,治安已經有所改觀,陳錫澎指出,希望警力的增加能擴及全市。

陳錫澎說:「除了華埠以外,我們希望在東奧克蘭、西奧克蘭都能多一點警察巡邏,這對我們整個市政府,整個奧克蘭市都很有(幫助),把治安改善。」

奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong則親自現身表達對商會的支持。

他坦承奧克蘭市在應對暴力犯罪方面一直挑戰不斷,他認為警方與奧克蘭華埠商會保持緊密的關係,並且持續升溫,有助於華埠的安全,讓商家和消費者都感到安心。

Armstrong說:「我們看到華埠罪案下降,自從我們派遣額外的資源在此,我也真的很謝謝社區義工,他們人就在華埠顯而易見,所以這都是共同的努力,保持華埠的安全。」

Armstrong也特別針對仇亞犯罪問題,明確表態警方會嚴肅看待。

Armstrong說:「會繼續教育社區,奧克蘭是一個對仇恨零容忍的城市,我們非常嚴肅看待,我們會調查所有的仇恨犯罪,我們也跟阿拉米達縣地檢官辦公室密切合作,該處也是一個象徵,有仇恨工作組專門應對那些仇恨相關的犯罪,我們知道它對社區的傷害有多大,我們也預期仇恨罪案受害者會向警方通報。」

週二晚,奧克蘭市長Libby Schaaf透過影片致意並委派代表出席,商會也特別頒發感謝狀以及獎座,給對於反仇亞犯罪有貢獻的商家和個人。

另一方面,奧克蘭華埠商會週二發函給奧克蘭市議會,關注有關一筆華埠資金引發的爭議。

商會指出,四年前在商會的推動下,華埠及周邊業主同意在物業稅當中交付一筆特別費,最終籌集到120萬元,打算籌組「奧克蘭華埠社區互惠區」(Oakland Chinatown Community Benefit District),並計劃成立一個非牟利機構,來管理這筆資金,用於改善華埠的各項計畫。

商會質疑,在籌備過程中成立的過渡性臨時董事會,不但將互惠區改名為「奧克蘭華埠促進委員會OCIC」,而且成立過程並未照章行事,強烈質疑該董事會的合法性,包括臨時董事會成員資格未經查證,以及資金運用涉嫌不透明。

商會並在公開信中點名,有一名市議員干預奧克蘭華埠商會,已將事件提交給奧克蘭市府調查,市府審計官和市府律師已跟進案件。

