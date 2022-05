Elon Musk否認對女空服員行為不檢

【KTSF】

Tesla與SpaceX行政總裁Elon Musk面臨性醜聞指控,以合約方式受僱於SpaceX的一名女空中服務員,指Musk在2016年曾於私人飛機上對她行為不檢,Musk否認有關指控。

根據Business Insider的報導,SpaceX於2018年曾向女事主支付25萬元遣散費,以換取對方不會就事件提供訴訟。

Business Insider是引述女事主的友人作出報導,該名友人指女事主在事件發生後不久立即向她透露事發經過,報導也指女事主在SpaceX要求下簽下保密協議,不准她向外披露任何有關Musk和SpaceX的事情。

根據報導,女事主當時任職空服員,她曾接受按摩培訓,讓她可為Musk提供按摩服務,女事主稱在為Musk按摩期間,Musk向她露出下體,摸她的腿,並提出送她一匹馬,以換取她傳送色情短訊。

在報導刊載後,Musk在社交媒體Twitter透過回覆支持者的帖文回應事件,他說有關指控完全失實,他說在他30年的職業生涯,包括在整個MeToo時期,從來沒有關於他的報導,但當他有意為Twitter挽回言論自由,及改為投票給共和黨時,突然間就出現這些指控。

Musk早前提出以440億元收購Twitter,但他說收購程序要到Twitter公布有多少假帳戶時,才會繼續。

而在Business Insider刊載這宗性醜聞報導數小時前,Musk曾在Twitter發帖,指他以前投票給民主黨,現在改為投給共和黨,他指左派將會用卑鄙手段攻擊他。

