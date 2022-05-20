Elon Musk否認對女空服員行為不檢

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Tesla與SpaceX行政總裁Elon Musk面臨性醜聞指控，以合約方式受僱於SpaceX的一名女空中服務員，指Musk在2016年曾於私人飛機上對她行為不檢，Musk否認有關指控。

根據Business Insider的報導，SpaceX於2018年曾向女事主支付25萬元遣散費，以換取對方不會就事件提供訴訟。

Business Insider是引述女事主的友人作出報導，該名友人指女事主在事件發生後不久立即向她透露事發經過，報導也指女事主在SpaceX要求下簽下保密協議，不准她向外披露任何有關Musk和SpaceX的事情。

根據報導，女事主當時任職空服員，她曾接受按摩培訓，讓她可為Musk提供按摩服務，女事主稱在為Musk按摩期間，Musk向她露出下體，摸她的腿，並提出送她一匹馬，以換取她傳送色情短訊。

在報導刊載後，Musk在社交媒體Twitter透過回覆支持者的帖文回應事件，他說有關指控完全失實，他說在他30年的職業生涯，包括在整個MeToo時期，從來沒有關於他的報導，但當他有意為Twitter挽回言論自由，及改為投票給共和黨時，突然間就出現這些指控。

Musk早前提出以440億元收購Twitter，但他說收購程序要到Twitter公布有多少假帳戶時，才會繼續。

而在Business Insider刊載這宗性醜聞報導數小時前，Musk曾在Twitter發帖，指他以前投票給民主黨，現在改為投給共和黨，他指左派將會用卑鄙手段攻擊他。

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