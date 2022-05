【KTSF】

舊金山(三藩市)Mission區週四凌晨發生槍擊案,一個男人受槍傷。

警方指在週四凌晨12時45分左右接報,位於舊金山Mission街2000號路段,一名35歲的男子表示,街上步行期間突然聽到”抨”一聲,然後發覺自己中槍,男子送院救治,無生命危險。

案件中未有人被捕,亦未清楚槍手動機。

任何目擊者可以打(415) 575-4444,或發短信至TIP411,抬頭寫SFPD,聯絡警方提供線索。

