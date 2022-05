Milpitas本週日舉辦槍械回購活動 望預防槍械暴力

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣Milpitas本週日將舉辦槍械回購活動,目的是預防槍械暴力。

Milpitas槍械回購活動,由Santa Clara縣參事李洲曉、Santa Clara地檢處,以及Milpitas警局合作舉辦,將於本週日早上9時到下午1時在Milpitas社區中心舉行,地址是E. Calaveras 457號。

贊助商將提供5萬元購回槍枝,市民可以匿名交出搶械,並獲得現金回報。

槍械回購不會詢問槍械由誰擁有,或來自何處,在2020年的Sunnyvale槍械回購活動中,當局收回約500支槍。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen說:「通過匿名交出你不需要的槍械,以換取現金,你將真正拯救生命,這就是為什麼我很高興地宣布,正在採取行動,通過回購總值5萬元的槍械來,減少縣內的槍械暴力。」

李洲曉表示,槍械暴力在美國已經變得太普遍了,從他上任的第一天起,就討論了如何可以做更多挽救生命的預防措施。

李洲曉說:「我們的縣和Milpitas市回收,每一支槍100元,而長的機關槍就200元,希望大部分人將沒有需求的槍交給政府,我們會將它們收回,希望在此情況下會使社會更安全。」

李洲曉表示,自己曾經在伊拉克服役,自己本身亦是退伍軍人,所以希望更多的退伍軍人參加槍械回講計劃。

Milpitas警察局長Jared Hernandez指,槍械回購計劃不僅是將犯罪槍械從街上拿走,而是收到的每一把槍都會令社區少了一把槍,用於自殺或家庭暴力,或用於入屋盜竊,或被毫無戒心的孩子意外使用。

詳情請瀏覽Santa Clara縣府網頁,網址:https://countyda.sccgov.org/news/news-release/gun-buyback-milpitas-reduce-gun-violence

