柏克萊聯合校區下週一起恢復室內口罩令

鑑於疫情反彈,東灣柏克萊聯合校區宣佈,下週一起恢復室內口罩令。

柏克萊聯合校區表示,鑑於學生和教師確診個案顯著上升,下週一起恢復室內口罩令,包括課室以及畢業典禮,而室內口罩令會維持到今個學年完結。

