【KTSF】

最新研究發現,逾7成5有後遺症「長新冠」的人,染疫後有輕至中度症狀但毋須入院。

非牟利機構Fair Health的研究,分析超過78,000名診斷有「長新冠」的患者,發現當中超過75%在初次染疫期間,他們有輕至中度症狀但毋須入院,大約3分之1的患者在染疫前也沒有長期病患。

研究發現,女性比起男性更容易得到「長新冠」,很多「長新冠」患者,亦會有呼吸異常、咳嗽和疲勞的問題。

研究人員打算繼續追踪這些個案,以了解後遺症持續多久。

