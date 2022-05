【KTSF】

串流平台Hulu為吸引新客戶和符合條件的舊客戶,推出1元月費優惠。

Hulu的新優惠,有廣告計劃減至每月一元,為期三個月,三個月後會恢復6.99元一個月,優惠由即日起到5月27日。

截至4月2日,Hulu的付費客戶超過4500萬,比前一年增長了10%,但是Hulu在本季度只增加了30萬用戶。

