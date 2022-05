參院通過對烏克蘭追加400億元援助 各方關注資金會如何運用

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院週四通過對烏克蘭追加400億元的援助,很多人關注這筆資金會如何運用,有共和黨參議院少數黨領袖表示,如果烏克蘭打輸,付出的代價將會比這筆資金高很多。

俄烏戰爭進入第十三週,美國國防部指戰況活躍。

美國國防部發言人John Kirby說:「他們每佔領一個村莊或村落,烏克蘭人就會拿回一兩個,所以,這是一場非常活躍的戰鬥。」

與此同時,烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯「蓄意和犯罪企圖盡量殺死烏克蘭人」,在俄羅斯導彈襲擊烏克蘭北部切爾尼戈夫村莊後,,澤連斯基表示戰爭在東部特別激烈。

澤連斯基說:「烏克蘭武裝部隊繼續推進,試圖營救哈爾科夫地區,但在頓巴斯,佔領者正試圖施加更大的壓力。」

他透露,東部頓巴斯的工業地區,已經在俄軍狂轟濫炸下「完全被摧毀」,而俄軍根本就沒必要這樣做。

俄羅斯聲稱,在馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠,有超過2千名烏克蘭士兵投降,鋼鐵廠已經成為在俄羅斯佔領區域中,烏克蘭人的抵抗象徵,這些烏軍士兵的家屬十分擔心士兵的命運,一名烏克蘭戰士的妻子說,他們之間的聯繫非常有限。

烏克蘭戰士妻子Natalia Zarytska說:「目前他們從地獄走到另一個地獄,每個地方都是致命。」

週四國會參議院對烏克蘭追加400億元的援助,這筆資金包括資助烏克蘭軍隊,將幫助補充已發送到烏克蘭的美國設備,而資金會加強對難民救助,包括房屋、醫療和創傷後的支持,以及以英文去指導正逃離該國的烏克蘭人。

美國航空和國際事務助理部長週五視察了一艘將運載軍事物資到烏克蘭的船隻,但是尚未透露將交付給烏克蘭的車輛數量和設備,這艘船將啟程前往德國,在那裡,車輛和設備將卸下,並由陸路送往烏克蘭。

對於有人質疑這筆軍援的用處,國會參議院共和黨領袖Mitch McConnell有這樣的建議:「關注支持烏克蘭勝利代價的人,也應考慮到烏克蘭戰敗的代價更高。」

而澤連斯基在參議院批准400億美元援助後向美國致謝,他說這是表現到強大的領導力,也是貢獻給大家共同捍衛的自由。

