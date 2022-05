水牛城超巿槍擊案18歲疑兇出庭

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約州水牛城超巿槍擊案的18歲疑兇Payton Gendron週四出庭。

涉嫌在水牛城一間超市開火的18歲疑犯Gendron,週四戴上口罩和手銬在伊利縣出庭,一些受害者親家屬也有出席,有人在庭上責罵他是懦夫。

紐約州伊利縣大陪審團起訴Gendron一級謀殺罪,他必須繼續還押,不准保釋,他將於6月9日再次出庭。

Gendron在上週首次出庭時,法庭指派的律師代表他提出”無罪”抗辯,當局相信疑犯在社交媒體平台Discord上的個人日記,紀錄了他的計劃,並將這個帖文保密至在槍殺10人半小時前。

紐約官員同時宣布,對疑犯用來發表仇恨言論的社交媒體公司,包括Discord和Twitch在內展開調查,而這兩個網站都承諾與執法部門合作。

