水牛城超巿槍擊案18歲疑兇出庭

May 20, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(ABC News / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約州水牛城超巿槍擊案的18歲疑兇Payton Gendron週四出庭。

涉嫌在水牛城一間超市開火的18歲疑犯Gendron，週四戴上口罩和手銬在伊利縣出庭，一些受害者親家屬也有出席，有人在庭上責罵他是懦夫。

紐約州伊利縣大陪審團起訴Gendron一級謀殺罪，他必須繼續還押，不准保釋，他將於6月9日再次出庭。

Gendron在上週首次出庭時，法庭指派的律師代表他提出”無罪”抗辯，當局相信疑犯在社交媒體平台Discord上的個人日記，紀錄了他的計劃，並將這個帖文保密至在槍殺10人半小時前。

紐約官員同時宣布，對疑犯用來發表仇恨言論的社交媒體公司，包括Discord和Twitch在內展開調查，而這兩個網站都承諾與執法部門合作。

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