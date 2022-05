【KTSF 梁展穎報導】

聯邦疾控中心(CDC)建議,年齡介乎5至11歲的兒童打新型肺炎疫苗加強劑。

CDC的顧問表決支持建議兒童接種Pfizer加強劑疫苗,專家說,打第三針會加強身體免疫力,應對當前Omicron亞型變種病毒株在社區傳播,而Pfizer是唯一可以給予小童接種的疫苗。

加州大學醫療中心陳子平醫生說:「我們要盡可能盡量保護市民,我們不只是兼顧小朋友,還要想到婆婆和公公,讓小朋友打加強針,我們就是築起一堵免疫牆。」

很多疫苗是分三次注射,例如麻疹、腮腺炎和風疹的疫苗,是這樣給予這個年齡的組別接種,頭一、二劑是先要打擊病毒,到幾個月後打加強針,是要提醒身體免疫系統。

