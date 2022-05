南加教堂血案發生後 警方加強巡邏當地台灣社區

【KTSF 張擎鳳報導】

在南加州教堂發生集體槍擊案後,洛杉磯當局正在加強巡邏在該地區的台灣中心。

週日Laguna Woods教堂發生集體槍擊案後,位於Rosemead的台灣中心希望應對社區的悲痛。

Paul Chen是這個中心的會長,Chen說:「我希望我們能讓人人都冷靜下來.相信執法部門的調查。」

社區領導人Simon Lin說:「這個案例即使在台灣也屬高調事件。」

聯邦調查局正在調查週日的槍擊案,他們認為是與中國和台灣之間的政治緊張局勢有關的仇恨犯罪。

警監Mark Reyes負責洛杉磯縣警局的Rosemead特別任務小組。

Reyes說:「在我們的管轄範圍內,幾乎沒有仇亞罪行的報告。」

警監在San Gabriel山谷,周圍的禮拜堂和社區中心附近額外增加巡邏隊,他也帶了近十幾個警官來表明他的態度。

Reyes說:「我把他們帶出來,以便社區了解他們,並與他們握手和面談。」

在槍擊案發生後,社區努力向前邁進,並記住鄭達志醫生犧牲自己以身擋子彈。

社區和台灣中心的領導者還希望提醒大家,在悲傷期間要小心詐騙,對網上籌款活動要提高警覺,要作出明智的選擇。

而台灣中心表示.將為鄭醫生的小朋友創立一個大學基金。

Lin說:「鄭家失去了最大的收入支柱,這很艱難。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。