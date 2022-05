拜登訪問南韓參觀半導體工廠 稱是時候南韓互相投資

【有線新聞】

美國總統拜登抵達南韓展開亞太訪問之旅,拜登稱全球未來的很大部分將於印太地區內書寫,是時候與南韓互相投資。南韓總統尹錫悅稱願同美方構建經濟安全同盟。

拜登抵埗後,隨即與東道主南韓總統尹錫悅視察京畿道的三星半導體工廠,是他首次以總統身份出訪當地。三星在美國得州新興建的廠房,將以這間廠房作參考。

拜登指俄烏戰爭進一步衝擊經濟,凸顯確保關鍵供應鏈安全的必要性,美國經濟和國安不可以依賴價值觀不同的國家,是時候與志同道合的夥伴互相投資。

拜登:「這是令人難以置信的成就,因為這些小芯片只有幾納米厚,是推動我們進入下一個人類技術發展時代的關鍵。我認為(確保供應鏈及國家安全),是與相同價值觀的密切合作夥伴,例如大韓民國等,從盟友和合作夥伴那裡獲得更多我們需要的東西,加強我們的供應鏈韌性。」

尹錫悅稱希望韓美能藉此發展成為基於尖端技術和供應鏈合作的經濟安全同盟,又呼籲美方提供優惠給在美投資的南韓企業。

兩人周六舉行峰會,重點討論北韓問題、經濟安全和區域合作等,推動發展成全面戰略同盟。

拜登這次南韓之旅最後一站,會與尹錫悅到烏山空軍航空航天作戰本部,將是首位訪問作戰本部的美國總統。

韓聯社分析指,在北韓近期頻頻挑釁下,韓美領導人一同訪問象徵兩國聯防的作戰本部,旨在展現堅固的同盟關係,同時向北韓釋放警告訊號。

拜登之後會轉到日本訪問,將宣布啟動新的「印太經濟框架」,預料加入的包括澳洲、日本、新西蘭、南韓、菲律賓和新加坡等。

