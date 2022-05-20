亞太裔傳統月專題：三位華裔高中生分享參加尋根營經驗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在美國出生的華裔，除了學習中文，如何增加他們對中華文化的認識，了解自己的根，本集亞太裔傳統月專題，來聽聽三位高中生參加尋根營的經驗。

東灣San Leandro高中9年級學生黃家寶（Alvin Won），從2020年開始參加美國翰林文教基金會的「親情中華 為你講故事」網上夏令營，老師在課堂中講述三國演義、西遊記、三字經等關於中國文化歷史故事，目的是希望華裔青年，除了了解所在國的文化之外，也能了博大精深的中國文化，黃家寶在領袖營主持了開幕式擔任助教，收穫良多。

黃家寶說：「15天充實又快樂的福建營轉眼就過去了，除了學習了很多中文，也認識很多老師，還有鍛鍊了我的勇敢，因為說中文需要勇敢，認識很多新朋友。」

黃家寶已經參加了12期包括北京營、上海營、福建營、甘肅營、河南營等，去年7月河南發生百年一遇的大洪水，參加河南營的翰林孩子們發起了捐款。

黃家寶說：「在此我向河南省受洪災的人們，表示誠摯的慰問，希望災情早日過去，河南人民幸福安康。」

就讀Independent高中的肖福源（Frank Shau）說：「我2020年暑假參加河南營，這個省非常有趣，我想看這個省的保存文化，當我媽媽告訴我河南發生水災，可能是百年一遇，我們在不到一星期內，就籌到2,385元，捐給當地學校幫助兒童。」

肖福源在河南尋根營中，主動發起河南大水籌款，2018年就加入翰林文教基金會，當初參加的原因是母親希望他把中文學好，多了解中國文化，少在家打遊戲機。

參加後他認識了更多朋友，有很多當義工的機會，在2019年暑假肖福源參加了翰林文教基金會的「山西尋根營」，回來後沒多久，在中國武漢首先就爆發了新冠肺炎，翰林文教基金會和尋根營的孩子和家長聯合僑路基金會，為武漢兒童醫院捐贈現金及防護服，之後尋根營的孩子們也親自動手做口罩，捐給矽谷當地的醫護人員。

肖福源說：「我們募捐去買設備，去做口罩及防護面罩，然後捐給當地的醫護人員，滿足他們的需要。」

這些第二代的華裔，父母都是來自中國大陸，離鄉背井來到美國打拼，對故鄉仍有深刻的眷戀，生活安定後，希望自己在美國出生的孩子除了能說中文外，不要忘本。

就讀Milpitas高中的王子睿（Osborn Wang），也在2019年的夏天前往中國山西參加尋根營，他的雙親來自瀋陽，王子睿說，曾經問過爸媽小時候在瀋陽的生活。

王子睿說：「他們的童年當然沒有我們好，好比食物不足，我們很幸運豐衣足食，跟我們比起來，這是他們沒有我們享有的特權。」

歷史的傳承不僅僅是從書本來，更是從行動中做起，除了尋根營，翰林的孩子們每個月在Iris Chang張純如紀念公園，做定期的清理和維護工作，這是加州Adopt a Park的項目，是張純如的父母和一群懷念張純如的朋友們發起，翰林青年部會將這個活動持續發展下去。

王子睿說：「有這個榮幸每個月跟認識的朋友，參加清掃活動收穫很多，我很驕傲看到我們為社區為張純如保存這個公園的努力被認可，讓我見識到力量的偉大。」

在美國出生的華裔，大多有對中國文化與身份認同問題，在早期第一代移民，為了孩子融入主流社會，甚至不讓小孩說中文，只要把英文學好，但這種情況已經在改變。

新一代的移民，但由於經濟地位大幅提高，在追求美國夢的同時，也希望自己的孩子能學好中文，對中西文化都有了解，對自己的血統感到驕傲。

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