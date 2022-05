亞太裔傳統月專題：三位華裔高中生分享參加尋根營經驗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在美國出生的華裔,除了學習中文,如何增加他們對中華文化的認識,了解自己的根,本集亞太裔傳統月專題,來聽聽三位高中生參加尋根營的經驗。

東灣San Leandro高中9年級學生黃家寶(Alvin Won),從2020年開始參加美國翰林文教基金會的「親情中華 為你講故事」網上夏令營,老師在課堂中講述三國演義、西遊記、三字經等關於中國文化歷史故事,目的是希望華裔青年,除了了解所在國的文化之外,也能了博大精深的中國文化,黃家寶在領袖營主持了開幕式擔任助教,收穫良多。

黃家寶說:「15天充實又快樂的福建營轉眼就過去了,除了學習了很多中文,也認識很多老師,還有鍛鍊了我的勇敢,因為說中文需要勇敢,認識很多新朋友。」

黃家寶已經參加了12期包括北京營、上海營、福建營、甘肅營、河南營等,去年7月河南發生百年一遇的大洪水,參加河南營的翰林孩子們發起了捐款。

黃家寶說:「在此我向河南省受洪災的人們,表示誠摯的慰問,希望災情早日過去,河南人民幸福安康。」

就讀Independent高中的肖福源(Frank Shau)說:「我2020年暑假參加河南營,這個省非常有趣,我想看這個省的保存文化,當我媽媽告訴我河南發生水災,可能是百年一遇,我們在不到一星期內,就籌到2,385元,捐給當地學校幫助兒童。」

肖福源在河南尋根營中,主動發起河南大水籌款,2018年就加入翰林文教基金會,當初參加的原因是母親希望他把中文學好,多了解中國文化,少在家打遊戲機。

參加後他認識了更多朋友,有很多當義工的機會,在2019年暑假肖福源參加了翰林文教基金會的「山西尋根營」,回來後沒多久,在中國武漢首先就爆發了新冠肺炎,翰林文教基金會和尋根營的孩子和家長聯合僑路基金會,為武漢兒童醫院捐贈現金及防護服,之後尋根營的孩子們也親自動手做口罩,捐給矽谷當地的醫護人員。

肖福源說:「我們募捐去買設備,去做口罩及防護面罩,然後捐給當地的醫護人員,滿足他們的需要。」

這些第二代的華裔,父母都是來自中國大陸,離鄉背井來到美國打拼,對故鄉仍有深刻的眷戀,生活安定後,希望自己在美國出生的孩子除了能說中文外,不要忘本。

就讀Milpitas高中的王子睿(Osborn Wang),也在2019年的夏天前往中國山西參加尋根營,他的雙親來自瀋陽,王子睿說,曾經問過爸媽小時候在瀋陽的生活。

王子睿說:「他們的童年當然沒有我們好,好比食物不足,我們很幸運豐衣足食,跟我們比起來,這是他們沒有我們享有的特權。」

歷史的傳承不僅僅是從書本來,更是從行動中做起,除了尋根營,翰林的孩子們每個月在Iris Chang張純如紀念公園,做定期的清理和維護工作,這是加州Adopt a Park的項目,是張純如的父母和一群懷念張純如的朋友們發起,翰林青年部會將這個活動持續發展下去。

王子睿說:「有這個榮幸每個月跟認識的朋友,參加清掃活動收穫很多,我很驕傲看到我們為社區為張純如保存這個公園的努力被認可,讓我見識到力量的偉大。」

在美國出生的華裔,大多有對中國文化與身份認同問題,在早期第一代移民,為了孩子融入主流社會,甚至不讓小孩說中文,只要把英文學好,但這種情況已經在改變。

新一代的移民,但由於經濟地位大幅提高,在追求美國夢的同時,也希望自己的孩子能學好中文,對中西文化都有了解,對自己的血統感到驕傲。

