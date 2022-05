【KTSF】

紐約州提出民事訴訟,指控亞馬遜歧視員工。

紐約州長辦公室聲稱,亞馬遜未能為其懷孕或殘疾的倉庫工人提供合理的待遇,這違反了紐約州的人權法例。

訴訟舉出一個案例指,一名懷孕的亞馬遜工人,在搬運重物的工作中受傷後,被迫放無薪假。

紐約州長辦公室表示,投訴要求亞馬遜停止歧視行為,並要求公司採取非歧視性政策和做法。

此外,訴訟還要求亞馬遜加強培訓其員工讓他們更了解人權法,否則就必須受罰和交罰款。

