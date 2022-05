【KTSF】

企業及零售商正在抨擊信用卡公司收取過高的費用,這使通貨膨脹情況會更差。

信用卡巨頭Visa和Mastercard在上個月提高了交易費,俗稱為”刷卡費”,而且商家支付每次的”刷卡費”費用不是統一,信用卡公司是基於多個因素,包括零售商、信用卡類型,以及交易規模的大小來收取交易費。

一些零售商表示,交易費加價將迫使他們提高商品價格,或停止接受某些信用卡的付款。

Visa和Mastercard則表示,加價是有助於支付獎勵計劃和銀行服務,並保證在客戶出現透支,或遇到欺詐的情況下,信用卡公司照樣向商家過數。

