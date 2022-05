美國將宣布啟動「印太經濟框架」 南韓日本有意參與

【有線新聞】

美國將正式宣布啟動 新經濟組織「印太經濟框架」,南韓和日本有意參與,成為創始成員國,中國提出警告。

美國總統拜登周五展開任內首次亞洲之行,會先到南韓,之後轉到日本訪問,將宣布成立印太經濟框架。

南韓政府消息指,總統尹錫悅可能在周六舉行的美韓首腦峰會,表明加入這個多邊經濟合作機制的意願,並在下周二以視像方式參與宣布印太經濟框架成立的峰會。

日本傳媒報道,日本亦有意參與成為創始成員國。傳媒取得的成立宣言草稿提到,要在貿易、供應鏈、基建、潔淨能源等多個範疇設定標準,建立公平的經濟體系。

拜登去年底提出這個構想,目標不是削減關稅,分析認為是想將中國排除在全球供應鏈外。美日下周二會聯同印度和澳洲,舉行四方安全對話。

中國外長王毅向日本外相林芳正表明,日美雙邊合作不應挑動陣營對抗。王毅指拜登還未成行,所謂日美聯手對抗中國的論調,已甚囂塵上、搞得烏煙瘴氣,強調日美不應損害中方主權、安全和發展利益,希望日方汲取歷史教訓,着眼地區和平穩定、謹慎行事,不要為他人火中取栗。

